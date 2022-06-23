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Чемпионат Италии. Серия А

Ориги станет игроком «Милана» на следующей неделе

23 Июня 2022 • 02:04 Комментировать

Нападающий Дивок Ориги официально перейдёт в «Милан» уже на следующей неделе.

27-летний бельгиец покинул «Ливерпуль» в качестве свободного агента, так как истекающий контракт не был продлён. «Милан» ведёт переговоры с Ориги ещё с весны, и только теперь сделка приближается к завершению. Как сообщает Sky, форвард прибудет в Милан в понедельник, а во вторник пройдёт медицинское обследование, после чего официально станет футболистом «Милана».

Дивок Ориги принадлежал «Ливерпулю» с 2014 года. В общей сложности он провёл за «мерсисайдцев» 175 матчей во всех турнирах, 41 раз поразив ворота соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дивок Ориги
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