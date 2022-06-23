Форвард «Реала» может продолжить карьеру в новичке Серии А

Нападающий мадридского «Реала» Борха Майораль может оказаться в итальянской «Монце», которая только-только впервые в своей истории вышла в Серию А и ищет пути усиления состава. Переговоры уже стартовали, об этом сообщает известный итальянский репортер Джанлука ди Марцио.

Хотя права на 25-летнего Майораля принадлежат мадридскому «Реалу», последний сезон он провел в аренде - первую его половину Майораль отыграл в составе итальянской «Ромы», после чего перебрался в «Хетафе», где забил целых шесть мячей в восемнадцати проведенных матчах. Теперь у него появилась возможность вернуться в Серию А.