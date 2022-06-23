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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала не знает, где продолжит карьеру: испанский клуб предложил ему всего 3 млн евро в год

23 Июня 2022 • 01:01 Комментировать

Будущее Пауло Дибалы вновь находится под вопросом после паузы в переговорах с «Интером».

Долгое время считалось, что переход экс-нападающего «Ювентуса» в «Интер» в качестве свободного агента – лишь вопрос времени. Однако переговоры аргентинца с «нерадзурри» застряли в мёртвой точке, а недавно и вовсе были приостановлены. Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, в настоящий момент у Дибалы нет ни одного привлекательного предложения. Проявивший интерес «Милан» пока не предпринимает конкретных шагов, а единственный интересующийся клуб не из Италии – испанская «Севилья» – предлагает 28-летнему форварду лишь 3 млн евро в год.

Пауло Дибала покинул «Ювентус» после завершения сезона 2021/22. Он защищал цвета «старой синьоры» с 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Севилья Пауло Дибала
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