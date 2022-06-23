Суперкубок Италии будет разыгран в январе 2023 года

«Милан» выиграл чемпионат Италии, а «Интер» выиграл кубок страны - и теперь им предстоит сразиться в Суперкубке Италии. Как правило, он разыгрывался в декабре, но в этом году из-за чемпионата мира в Катаре все календари будут сдвинуты на месяц - и Суперкубок Италии будет разыгран 18 января 2023 года. Матч за Суперкубок состоится в одной из арабских стран - скорее всего, это будут саудовские Эр-Рияд или Джедда.

В то же время еще не определены дни миланского дерби в чемпионате - при том, что календарь, в общем-то, уже готов. А вот в жеребьевке Кубка Италии сезона 2022/2023 «Милан» и «Интер» разведены таким образом. чтобы не иметь дела друг с другом вплоть до финала.