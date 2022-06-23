«Марсель» зазывает хавбека «Ромы»

Французский «Марсель» приглашает Жордана Верету, который сейчас выступает в составе «Ромы». Его соглашение с римским клубом рассчитано до 2024 года, и, судя по всему, оставаться там Верету уже не хочет. Недавно 29-летний француз отклонил предложение «Ромы», которое могло позвонить ему зарабатывать 4 миллиона евро в год. «Рома» готова продать его за 15 миллионов евро, уточняет итальянское издание Calciomercato.it. Однако не совсем понятно, располагает ли «Марсель» такими деньгами.

В минувшем сезоне Верету сыграл в общей сложности в 36 матчах, забив в них четыре гола и еще восемь раз удачно ассистировав партнерам.