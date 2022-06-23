«Интер» решил сохранить Джеко из-за его неучастия на чемпионате мира

«Интер» не планирует расставаться с нападающим Эдином Джеко этим летом, несмотря на многочисленные слухи.

Как сообщалось ранее в прессе, руководство «нерадзурри» готово продать 36-летнего футболиста в ближайшие месяцы. Однако, как информирует авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио, слухи не соответствуют действительности. Вместо этого «Интер» сообщил боснийцу о том, что тот не будет выставлен на трансферный рынок, поскольку клубу нужен хотя бы один форвард, который не уедет на чемпионат мира в ноябре.

Эдин Джеко забил 17 голов и 10 раз ассистировал в 49 поединках прошедшего сезона за «Интер». Контракт футболиста истекает следующим летом.