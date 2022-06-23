«Ювентус» и агент Погба встретятся завтра для завершения переговоров

Длительные переговоры по возвращению Поля Погба в «Ювентус» близятся к финалу.

Француз не продлил свой истекающий контракт с «Манчестер Юнайтед», что сделало его доступным в качестве свободного агента по окончании сезона 2021/22. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, уже 23 июня состоится новая встреча агента Погба с руководством «Ювентуса», по итогам которой стороны заключат договор. В начале июля игрок пройдёт медицинский осмотр в расположении туринского гранда.

На 29-летнего полузащитника также претендовали и другие клубы, включая «ПСЖ», но сам Погба изначально склонялся к возвращению в «Ювентус».