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Чемпионат Италии. Серия А

Игроку «Дженоа» не удаётся отмежеваться от обвинения в групповом изнасиловании

22 Июня 2022 • 22:50 Комментировать

Мы уже сообщали около года тому назад, что футболист «Дженоа» Маноло Портанова попал в неприятную историю - его обвиняют в участии в групповом изнасиловании 22-летней женщины, которая на момент преступления еще не достигла совершеннолетия. Одновременно с ним в изнасиловании участвовал брат Маноло, а также двое их приятелей.

Как сообщает Il Secolo XIX, пока что игроку не удается оправдаться в этом обвинении, более того, в последнее время обвинение представило дополнительные сведения, которые могут считаться отягчающим - например, им удалось доказать, что ранее пострадавшая никогда не практиковала половые отношения более чем с одним мужчиной.

В результате судья в этом деле явно склоняется к тому, чтобы принять версию обвинения, и даже отказала в очной ставке брата Портановы с пострадавшей, вопреки предложению защиты. Следующие слушания по этому делу состоятся 5 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Маноло Портанова
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