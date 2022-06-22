Игроку «Дженоа» не удаётся отмежеваться от обвинения в групповом изнасиловании

Мы уже сообщали около года тому назад, что футболист «Дженоа» Маноло Портанова попал в неприятную историю - его обвиняют в участии в групповом изнасиловании 22-летней женщины, которая на момент преступления еще не достигла совершеннолетия. Одновременно с ним в изнасиловании участвовал брат Маноло, а также двое их приятелей.

Как сообщает Il Secolo XIX, пока что игроку не удается оправдаться в этом обвинении, более того, в последнее время обвинение представило дополнительные сведения, которые могут считаться отягчающим - например, им удалось доказать, что ранее пострадавшая никогда не практиковала половые отношения более чем с одним мужчиной.

В результате судья в этом деле явно склоняется к тому, чтобы принять версию обвинения, и даже отказала в очной ставке брата Портановы с пострадавшей, вопреки предложению защиты. Следующие слушания по этому делу состоятся 5 июля.