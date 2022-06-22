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Чалханоглу ответил Ибрагимовичу: «На его месте я не стал бы вести себя так в 40 лет»

22 Июня 2022 • 22:03 Комментировать (2)

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал поведение Златана Ибрагимовича.

Напомним, что шведский форвард «Милана» поддержал оскорбительные скандирования болельщиков в адрес Чалханоглу, перешедшего в «Интер» перед началом сезона 2021/22.

«На месте Ибрагимовича я бы не стал заниматься подобными вещами, ведь ему 40 лет, а не 18, – приводит слова 28-летнего турецкого хавбека Football-Italia. – Ему просто нравится быть в центре внимания. Он почти не играл в этом сезозне, поэтому не внёс особого вклада в завоевание командой Скудетто, но он всё равно делает всё возможное, чтобы все говорили о нём», – заявил Чалханоглу.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Златан Ибрагимович Хакан Чалханоглу
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