Демме из «Наполи» может покинуть Италию

Полузащитник «Наполи» Диего Демме может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, игроком интересуются испанская «Валенсия» и немецкий «Айнтрахт».

Ранее появилась информация, что клуб не против расстаться с футболистом, который сам хотел бы попробовать себя в другом чемпионате.

Демме перешёл в «Наполи» в 2020 году из «РБ Лейпциг» за 10,25 млн евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.

А прошедшем сезоне 30-летний немец провёл за неаполитанцев 25 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Сайт Transfermarkt оценивает его в восемь млн евро.