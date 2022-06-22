«ПСЖ» и «Интер» обсудят трансфер Шкриньяра на следующей неделе

Представители «ПСЖ» и «Интера» запланировали новую встречу, на которой будет обсуждаться вероятный переход Милана Шкриньяра.

Новый спортивный директор парижан Луис Кампос обозначил 27-летнего центрального защитника в качестве главной цели на предстоящее трансферное окно. Официальное предложение «Интеру» пока не поступило, поскольку «ПСЖ» намеревается провести диалог с представителями «нерадзурри», прежде чем вступать в официальные переговоры, информирует журналист Николо Скира. Кампос встретится с руководством «Интера» на следующей неделе.

Контракт Милана Шкриньяра с «Интером» истекает через год. В случае продажи словака этим летом миланский клуб может заработать порядка 60 млн евро.