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Агент Кокорина заявил, что нападающий скоро приступит к тренировкам с «Фиорентиной»

22 Июня 2022 • 19:20 Комментировать

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал будущее футболиста.

Бердышев сказал «Спорт-Экспрессу» о том, что Кокорин сейчас находится в отпуске. Все идет по плану, игрок приступит к работе на сборах с «Фиорентиной» в начале следующего месяца.

Ранее сообщалось, что российский нападающий может покинуть клуб. 31-летний Александр Кокорин в минувшем сезоне принял участие лишь в семи матчах во всех турнирах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного действия. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Тимофей Бердышев
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