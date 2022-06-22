Агент Кокорина заявил, что нападающий скоро приступит к тренировкам с «Фиорентиной»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал будущее футболиста.

Бердышев сказал «Спорт-Экспрессу» о том, что Кокорин сейчас находится в отпуске. Все идет по плану, игрок приступит к работе на сборах с «Фиорентиной» в начале следующего месяца.

Ранее сообщалось, что российский нападающий может покинуть клуб. 31-летний Александр Кокорин в минувшем сезоне принял участие лишь в семи матчах во всех турнирах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного действия. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.