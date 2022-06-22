«Рома» готова отдать Переса с доплатой, чтобы приобрести нападающего «Валенсии»

«Рома» предлагает «Валенсии» вингера Карлеса Переса и 20 миллионов евро за нападающего Гонсалу Гуэдеша.

По сведениям Il Tempo, «Валенсия» просит за своего нападающего 40 миллионов евро у итальянского клуба, но римляне не готовы платить такую крупную сумму. Сообщается, что «Рома» готова обменять Карлеса Переса на Гуэдеша, доплатив при этом 20 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Валенсия» хочет продать 25-летнего нападающего из-за того, что игрок отказался продлевать контракт с командой. В трансфере заинтересован лично наставник «Ромы» Жозе Моуринью. Портал transfermarkt оценил Гуэдеша в 40 миллионов евро.