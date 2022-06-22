Аллегри лично заинтересован в подписании Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в туринский «Ювентус».

По информации Sport Es, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри настаивает на том, чтобы клуб предпринял попытки приобрести бразильского нападающего Неймара у «ПСЖ». Отмечается, что французский клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость, и поэтому не прочь расстаться с 30-летним футболистом, который получает около 50 миллионов евро в год. Однако сам Неймар заявил руководству, что не намерен покидать клуб.

Звездный игрок выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Портал transfermarkt оценивает Неймара в 75 миллионов евро.