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Чемпионат Италии. Серия А

Итальяно продлил контракт с «Фиорентиной»

22 Июня 2022 • 16:19 Комментировать

«Фиорентина» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером команды Винченцо Итальяно.

Новое соглашение 44-летнего специалиста рассчитано до лета 2024 года. Также предусматривается возможность продления контракта ещё на один сезон.

Итальяно возглавляет «Фиорентину» с лета 2021 года. В минувшем сезоне «фиалки» под руководством своего наставника заняли седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, а также дошли до полуфинала Кубка Италии, где уступили по сумме двух встреч «Ювентусу» (0:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Винченцо Итальяно
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