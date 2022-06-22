Итальяно продлил контракт с «Фиорентиной»

«Фиорентина» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером команды Винченцо Итальяно.

Новое соглашение 44-летнего специалиста рассчитано до лета 2024 года. Также предусматривается возможность продления контракта ещё на один сезон.

Итальяно возглавляет «Фиорентину» с лета 2021 года. В минувшем сезоне «фиалки» под руководством своего наставника заняли седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, а также дошли до полуфинала Кубка Италии, где уступили по сумме двух встреч «Ювентусу» (0:3).