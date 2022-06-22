Неймар интересен клубу из Серии А

Полузащитник «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Согласно данным от Football Italia, возможность трансфера бразильской суперзвезды рассматривает туринский «Ювентус».

«Старая синьора» осведомлена о натянутых отношениях между Неймаром и руководством «ПСЖ», поэтому клуб пристально следит за ситуацией. Сам бразилец был бы не прочь покинуть «Парк де Пренс» и сменить клубную прописку.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» хотело бы избавиться от Неймара. Клубу не нравится тот образ жизни, который ведёт бразилец. Более того, полузащитнику в феврале исполнилось уже 30 лет.