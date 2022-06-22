Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Неймар интересен клубу из Серии А

22 Июня 2022 • 15:43 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Согласно данным от Football Italia, возможность трансфера бразильской суперзвезды рассматривает туринский «Ювентус».

«Старая синьора» осведомлена о натянутых отношениях между Неймаром и руководством «ПСЖ», поэтому клуб пристально следит за ситуацией. Сам бразилец был бы не прочь покинуть «Парк де Пренс» и сменить клубную прописку.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» хотело бы избавиться от Неймара. Клубу не нравится тот образ жизни, который ведёт бразилец. Более того, полузащитнику в феврале исполнилось уже 30 лет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
16:19 · Италия. Серия А
Итальяно продлил контракт с «Фиорентиной»
15:43 · Италия. Серия А
Неймар интересен клубу из Серии А
14:58 · Италия. Серия А
Мхитарян прошёл медосмотр в «Интере»
14:04 · Англия. Премьер-лига
Лукаку не сдержал слёз, когда узнал о возвращении в «Интер» 2
13:53 · Италия. Серия А
«Торино» озвучил цену на Бремера
13:43 · Англия. Премьер-лига
Грановская и Чех не хотели отпускать Лукаку, но решающее слово было за Тухелем
13:08 · Италия. Серия А
Консорциум из Саудовской Аравии готов приобрести итальянский клуб 1
12:44 · Италия. Серия А
Дибала может оказаться в стане конкурентов «Интера»
12:20 · Италия. Серия А
Шведский полузащитник «Сампдории» связал себя узами Гименея
11:01 · Англия. Премьер-лига
Лукаку просил «Челси» отпустить его в «Интер» ещё в январе 3
10:56 · Италия. Серия А
Президент «ПСЖ» назвал полузащитника клуба лучшим игроком своей страны
10:54 · Англия. Премьер-лига
Асенсио сделал выбор между «Ливерпулем» и «Миланом»
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на игрока сборной Испании
10:13 · Италия. Серия А
«Интер» готов сделать «ПСЖ» скидку на Шкриньяра
09:54 · Италия. Серия А
«Реал» пошёл на уступки в переговорах с «Фиорентиной» по Йовичу
Все новости
Рекомендуем