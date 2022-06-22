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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» озвучил цену на Бремера

22 Июня 2022 • 13:53 Комментировать

«Торино» озвучил миланскому «Интеру» цену на Глейсона Бремера, который ранее был признан лучшим защитником сезона в Серии А. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, нерадзурри должны заплатить за бразильца 40 миллионов евро, чтобы закрыть сделку по его трансферу.

Сам Бремер хочет выступать в Лиге чемпионов и играть за свою национальную сборную, о чём ранее заявил в интервью итальянскому изданию Calciomercato. В связи с финансовыми проблемами «Интера», «нерадзурри» будет сложно договориться о трансфере бразильца.

Напомним, что Бремером также интересовался туринский «Ювентус» и лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Торино Глейсон Бремер
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