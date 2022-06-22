Консорциум из Саудовской Аравии готов приобрести итальянский клуб

Консорциум из Саудовской Аравии готов выделить 350 миллионов евро на покупку клуба из топ-8 итальянской Серии А. По информации от Football Italia, этим клубом является «Фиорентина», которая завершила прошлый сезон на седьмом месте в чемпионате.

Отмечается, что потенциальные новые владельцы видят хорошие перспективы в «Фиорентине». Консорциум готов поднять команду на новый уровень и сделать её одной из лучших в Серии А.

Напомним, что «Фиорентина» зимой продала нападающего Душана Влаховича в туринский «Ювентус», заработав на трансфере свыше 80 миллионов евро. Главным тренером команды является Винченцо Итальяно.