Шведский полузащитник «Сампдории» связал себя узами Гименея

Шведский хавбек генуэзской «Сампдории» решил покончить с холостяцкой жизнью и женился на своей избраннице - Камилле. Свадьба прошла на родине 32-летнего Экдаля, а общественность узнала о ней из публикаций самого футболиста в социальных сетях.

- Мое юношество закончилось, - подписал он блок фотографий со свадьбы.

В минувшем сезоне Экдаль сыграл в 26 матчах за «Сампдорию», в них он забил один гол - это случилось 27 ноября прошлого года, когда дорианцы обыграли «Верону» со счетом 3:1. Экдаль выступает также и в составе шведской сборной - начиная с 2011 года, он провел в ее составе уже 64 матча.