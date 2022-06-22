«Милан» нацелился на полузащитника «Сассуоло» после неудачи с Саншешом

«Милан» заинтересован в полузащитнике «Сассуоло» Хамеде Траоре, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство «россонери» сосредоточилось на приобретении 22-летнего ивуарийца после того, как итальянскому клубу не удалось договориться о переходе полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. Ранее сообщалось, что 24-летний португалец близок к переходу в «ПСЖ».

В минувшем сезоне Траоре провёл в составе «Сассуоло» 32 матча, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Контракт полузащитника с его нынешним клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает ивуарийца в 22 миллиона евро.