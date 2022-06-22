Лидер «Валенсии» готов перейти в «Рому» из-за Моуринью

В столичной «Роме» всерьез настроены подписать полузащитника Гонсалу Гуэдеша, правами на которого владеет испанская «Валенсия».

По информации Calciomercato, римский клуб готов выложить за переход 25-летнего португальского хавбека 40 миллионов евро, которые требуют за него «летучие мыши». В свою очередь Гуэдеш готов присоединиться к «волкам», его привлекает возможность сотрудничества с Жозе Моуринью.

В минувшем сезоне чемпионата Испании 25-летний полузащитник принял участие в 36 поединках, отметившись 11 забитыми мячами (один – с пенальти) и шестью результативными передачами.