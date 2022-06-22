Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Лидер «Валенсии» готов перейти в «Рому» из-за Моуринью

22 Июня 2022 • 09:48 Комментировать

В столичной «Роме» всерьез настроены подписать полузащитника Гонсалу Гуэдеша, правами на которого владеет испанская «Валенсия».

По информации Calciomercato, римский клуб готов выложить за переход 25-летнего португальского хавбека 40 миллионов евро, которые требуют за него «летучие мыши». В свою очередь Гуэдеш готов присоединиться к «волкам», его привлекает возможность сотрудничества с Жозе Моуринью.

В минувшем сезоне чемпионата Испании 25-летний полузащитник принял участие в 36 поединках, отметившись 11 забитыми мячами (один – с пенальти) и шестью результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Гонсалу Гуэдеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на игрока сборной Испании
10:13 · Италия. Серия А
«Интер» готов сделать «ПСЖ» скидку на Шкриньяра
09:54 · Италия. Серия А
«Реал» пошёл на уступки в переговорах с «Фиорентиной» по Йовичу
09:53 · Италия. Серия А
«Милан» нацелился на полузащитника «Сассуоло» после неудачи с Саншешом
09:48 · Италия. Серия А
Лидер «Валенсии» готов перейти в «Рому» из-за Моуринью
09:44 · Италия. Серия А
Йосида может перейти в другую команду из Серии А
09:33 · Италия. Серия А
Мертенс готов уступить два миллиона с зарплаты, чтобы продлить контракт с «Наполи»
08:14 · Италия. Серия А
«Интер» и «Милан» сразятся за чемпиона Европы - 2020
07:50 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма трансфера Лукаку в «Интер»
07:36 · Италия. Серия А
Ремзи хочет получить круглую сумму за разрыв контракта с «Ювентусом»
07:05 · Италия. Серия А
Защитник «Ромы» перебрался в чемпионат Бельгии
06:52 · Италия. Серия А
«Истанбул» собирается выкупить защитника «Милана»
01:37 · Италия. Серия А
Пирло хотел бы переманить в свой новый клуб полузащитника «Ювентуса»
00:42 · Англия. Премьер-лига
Лукаку пройдёт медосмотр для «Интера» на следующей неделе
00:24 · Англия. Премьер-лига
Месси, Кейн и Лукаку попали в число игроков с самым резким падением стоимости 3
Все новости
Рекомендуем