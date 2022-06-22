Йосида может перейти в другую команду из Серии А

Защитник Майя Йосида может продолжить свою карьеру в другом клубе из итальянской Серии А. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, японец интересен новичку турнира в лице «Монцы».

Ранее «Монца» уже подписала на правах свободного агента Андреа Раноккию, который покинул миланский «Интер». У Йосиды тоже закончился контракт с «Сампдорией», поэтому японец находится в активном поиске нового клуба.

Йосида ранее долгое время выступал за «Саутгемптон». Последние три сезона японский защитник провёл в итальянской «Сампдории». В своём последнем сезоне Майя отметился двумя голами и тремя ассистами в Серии А.