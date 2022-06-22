Мертенс готов уступить два миллиона с зарплаты, чтобы продлить контракт с «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс всеми силами пытается остаться в команде Лучано Спаллетти. По информации от La Gazzetta dello Sport, бельгиец готов уступить с зарплаты два миллиона евро, чтобы продлить своё пребывание в Неаполе.

Бельгиец в прошлом сезоне на так часто выходил в стартовом составе, но при этом смог забить 11 голов в чемпионате Италии. Контракт Мертенса с «Наполи» истекает в начале июля, но нападающий хотел бы остаться в клубе.

Мертенс является лучшим бомбардиром в истории «Наполи». Напомним, что команду ранее покинул другой важный игрок – Лоренцо Инсинье, который перебрался в канадский «Торонто».