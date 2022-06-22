«Интер» и «Милан» сразятся за чемпиона Европы - 2020

Опытный защитник Франческо Ачерби близок к расставанию с римским «Лацио». Такой информацией поделился авторитетный инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, стороны прекратят сотрудничество в текущее трансферное окно. Среди претендентов на ветерана называются два гранда чемпионата Италии – «Милан» и «Интер».

Ранее слухи связывали Франческо с трансфером в «Монцу», вышедшую по итогам прошлого сезона в Серию А.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии 34-летний защитник поучаствовал в 36 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.