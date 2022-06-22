Ремзи хочет получить круглую сумму за разрыв контракта с «Ювентусом»

Валлийский полузащитник «Ювентуса» Аарон Ремзи хочет получить от туринской команды приличную сумму за досрочный разрыв контракта.

По информации инсайдера Николо Скиры, 31-летний валлийский футболист готов расторгнуть соглашение с туринским клубом, но только в том случае, если ему выплатят четыре миллиона евро в качестве выходного пособия. Стоит отметить, что по текущему контракту Ремзи получает в «Ювентусе» семь с половиной миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Аарон Ремзи на правах аренды выступал за «Рейнджерс». В шотландском чемпионате полузащитник провёл семь матчей, в которых забил два гола и сделал один ассист.