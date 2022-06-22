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Чемпионат Италии. Серия А

«Истанбул» собирается выкупить защитника «Милана»

22 Июня 2022 • 06:52 Комментировать

Руководители турецкого «Истанбула» собираются подписать полноценное соглашение с бразильским защитником Лео Дуарте.

По информации Tuttomercatoweb, 25-летний бразильский футболист последние полтора года выступал за турецкий клуб на правах арендного соглашения. «Истанбул Башакшехир» готов выкупить защитника за два миллиона евро, но миланцы рассчитывают на немного другую сумму. Представители турецкой команды надеются, что им всё же удастся найти компромисс с «россонери» в ближайшее время.

Напомним, что в прошлом сезоне Лео Дуарте провёл в турецкой лиге 33 встречи, в которых получил пять жёлтых карточек и одну красную.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Истанбул Башакшехир Лео Дуарте
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