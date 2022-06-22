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Чемпионат Италии. Серия А

Пирло хотел бы переманить в свой новый клуб полузащитника «Ювентуса»

22 Июня 2022 • 01:37 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Ремзи попал в сферу интересов наставника турецкого «Карагюмрюка» Андреа Пирло.

Итальянец уже занимается поиском возможностей усилить свою новую команду. Специалисту нравится вариант с приглашением Аарона Ремзи, но в настоящий момент переговоры не стартовали, сообщает журналист Альфредо Педулла. Турецкий клуб может вступить в борьбу за валлийца, если тот будет доступен на приемлемых условиях.

Аарон Ремзи не входит в планы «Ювентуса» – туринцы уже пытались расторгнуть контракт с 31-летним полузащитником. Вторую половину сезона 2021/22 лидер сборной Уэльса провёл в шотландском «Рейнджерс».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Пирло Аарон Ремзи Фатих Карагюмбрюк
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