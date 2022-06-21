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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия завершил свои выступления в чемпионате Грузии - его ждет самолёт на Неаполь

21 Июня 2022 • 22:46 Комментировать

Выступления полузащитника Хвичи Кварацхелии за батумское «Динамо» подошли к концу - в расположение клуба пришло письмо от «Наполи», в котором грузинскую команду просят больше не задействовать футболиста в связи с тем, что в самое ближайшее время он отправится в Италию.

Это означает, что бывший игрок «Рубина», к сожалению, не сможет помочь своему клубу в квалификационном раунде Лиги чемпионов, в котором «Динамо» предстоит поединок против словацкого «Слована».

Напомним, что Кварацхелия три года выступал в составе казанского «Рубина» - с 2019 по 2022 год, однако из-за недавних санкций против российских клубов перебрался в чемпионат Грузии.
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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Динамо Батуми Хвича Кварацхелия
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