Прокуратура Неаполя открыла дело против де Лаурентиса - подозревается в махинациях с трансфером Осимхена

Трансфер нигерийского нападающего Виктора Осимхена стал самым дорогим в истории «Наполи», он обошелся клубу в 75 миллионов евро, которые «Наполи» перечислил в кассу французского «Лилля».

Однако теперь из-за этого трансфера у семьи де Лаурентис начались проблемы - прокуратура Неаполя открыла дело, в котором в качестве подозреваемых фигурируют не только сам де Лаурентис, но и его супруга Жаклин Бодит, а также сын Эдоардо и дочь Валентина.

Причина - несоответствия, обнаруженные в документации к трансферу Осимхена, а также некоторых других трансферов 2020 года, сообщает ITASportPress.