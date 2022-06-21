Медосмотр Мхитаряна в «Интере» состоится завтра

Генрих Мхитарян в ближайшее время будет официально представлен в качестве новичка «Интера».

Футболист согласовал условия перехода в миланский клуб из «Ромы» на правах свободного агента. Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, медицинский осмотр 33-летнего атакующего хавбека в «Интере» назначен на завтра. После этого сделка будет официально подтверждена. Контракт рассчитан на два года.

Генрих Мхитарян провёл 117 матчей за «Рому». На его счету 29 голов и 28 результативных передач во всех турнирах в составе римлян. В завершившейся кампании хавбек отметился девятью голами и пятью ассистами в 44 поединках.