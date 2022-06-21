Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Медосмотр Мхитаряна в «Интере» состоится завтра

21 Июня 2022 • 21:57 Комментировать

Генрих Мхитарян в ближайшее время будет официально представлен в качестве новичка «Интера».

Футболист согласовал условия перехода в миланский клуб из «Ромы» на правах свободного агента. Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, медицинский осмотр 33-летнего атакующего хавбека в «Интере» назначен на завтра. После этого сделка будет официально подтверждена. Контракт рассчитан на два года.

Генрих Мхитарян провёл 117 матчей за «Рому». На его счету 29 голов и 28 результативных передач во всех турнирах в составе римлян. В завершившейся кампании хавбек отметился девятью голами и пятью ассистами в 44 поединках.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Генрих Мхитарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
21:58 · Италия. Серия А
Прокуратура Неаполя открыла дело против де Лаурентиса - подозревается в махинациях с трансфером Осимхена
21:57 · Италия. Серия А
Медосмотр Мхитаряна в «Интере» состоится завтра
21:48 · Италия. Серия А
«Реал» и «Фиорентина» не могут согласовать детали аренды Йовича
21:35 · Италия. Серия А
Агент Симоне Индзаги подтвердил продление контракта с «Интером»
21:29 · Италия. Серия А
«Салернитана» приглашает Кавани
21:23 · Англия. Премьер-лига
Лукаку откажется от трети зарплаты ради возвращения в «Интер»
21:05 · Италия. Серия А
«Валенсия» может подписать звёздного ветерана
20:36 · Италия. Серия А
Индзаги остаётся в «Интере»
19:39 · Италия. Серия А
Бастони не покинет «Интер» 1
19:13 · Италия. Серия А
Защитник «Интера» неожиданно перешёл в «Монцу»
17:03 · Италия. Серия А
Стала известна зарплата Шкриньяра в «ПСЖ»
16:30 · Италия. Серия А
Защитник «Реала» Начо интересен двум итальянским клубам
15:31 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Ромы» обсуждает трансфер полузащитника «Сассуоло»
14:45 · Италия. Серия А
«Интер» и «ПСЖ» проведут новую встречу по трансферу Шкриньяра
14:07 · Италия. Серия А
«Ювентус» участвует в гонке за полузащитника сборной Португалии
Все новости
Рекомендуем