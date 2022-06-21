«Реал» и «Фиорентина» не могут согласовать детали аренды Йовича

Итальянская «Фиорентина» не может убедить мадридский «Реал» отпустить Луку Йовича в аренду.

Успешный исход переговоров казался лишь делом времени, однако сегодня стало известно о серьёзных разногласиях между клубами. Уход Йовича одобрил наставник «сливочных» Карло Анчелотти, не видящий в 24-летнем сербе достойного сменщика Карима Бензема, но договорённость по-прежнему не достигнута. По данным Marca, «Фиорентина» не собирается выплачивать Йовичу всю зарплату, что не устраивает «Реал». Кроме того, клубы не могут договориться по пункту выкупа игрока. При этом утверждается, что все три стороны всё ещё уверены в возможности найти компромисс.

Соглашение Луки Йовича с «Реалом» рассчитано до 2024 года.