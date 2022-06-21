Агент Симоне Индзаги подтвердил продление контракта с «Интером»

Мы уже сообщали о том, что «Интер» продлил контракт с Симоне Индзаги, который останется тренером команды и в следующем сезоне - соглашение рассчитано вплоть до 2024 года.

Новость подтвердил и Туллио Тинти - человек, который ведет дела наставника миланского клуба. По его словам, продлен будет не только контракт Индзаги, но также защитника Алессандро Бастони.

- Все уже решено с продлением контракта Симоне. Бастоне сейчас отдыхает, но и его контракт будет продлен 100%. Когда? Об этом будет объявлено дополнительно, - цитирует слова агента ITASportPress.

В минувшем сезоне «Интер» занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А.