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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Симоне Индзаги подтвердил продление контракта с «Интером»

21 Июня 2022 • 21:35 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что «Интер» продлил контракт с Симоне Индзаги, который останется тренером команды и в следующем сезоне - соглашение рассчитано вплоть до 2024 года.

Новость подтвердил и Туллио Тинти - человек, который ведет дела наставника миланского клуба. По его словам, продлен будет не только контракт Индзаги, но также защитника Алессандро Бастони.

- Все уже решено с продлением контракта Симоне. Бастоне сейчас отдыхает, но и его контракт будет продлен 100%. Когда? Об этом будет объявлено дополнительно, - цитирует слова агента ITASportPress.

В минувшем сезоне «Интер» занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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