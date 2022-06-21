«Салернитана» приглашает Кавани

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани собирается вернуться в чемпионат Италии, где он выступал в зените своей карьеры в составе «Наполи». Правда, теперь его приглашает не столь именитый клуб - «Салернитана». В прошлом сезоне она сенсационно спаслась и следующий чемпионат также проведет в высшей лиге.

Президент клуба Данило Иерволини является большим поклонником таланта Кавани, и потому пытается соблазнить его выступлениями в своей команде. Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, Кавани будет получать в «Салернитане» два миллиона евро ежегодно, плюс еще по 200 тысяч за каждый забитый гол.