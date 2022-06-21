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Чемпионат Италии. Серия А

«Валенсия» может подписать звёздного ветерана

21 Июня 2022 • 21:05 Комментировать

Нападающий «Интера» Эдин Джеко может бесплатно покинуть клуб этим летом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для опытного ветерана является «Валенсия», которая уже запросила информацию об игроке.

Конкуренцию «летучим мышам» составит «Ювентус». Главный тренер «зебр» Массимилиано Аллегри ищет дублёра для основного форварда команды Душана Влаховича.

Джеко выступает за «Интер» с августа 2021 года. Его контракт рассчитан до 2023 года.

В прошедшем сезоне он провёл за «змей» 49 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Сайт Transfemarkt оценивает 36-летнего боснийца в четыре млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Валенсия Ювентус Эдин Джеко
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