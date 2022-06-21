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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Реала» Начо интересен двум итальянским клубам

21 Июня 2022 • 16:30 Комментировать

«Рома» и миланский «Интер» проявляют интерес к защитнику мадридского «Реала» Начо Фернандесу, сообщает Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне 32-летний испанец провёл в составе «сливочных» 42 матча, отметившись в них тремя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен продлить контракт с Начо. Действующее соглашение футболиста с испанским клубом рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 7 миллионов евро.

Начо — воспитанник «Реала», выступающий за «королевский клуб» на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Всего в составе мадридцев защитник провёл 275 матчей, забив в них 15 мячей и отдав восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Интер Милан Начо Фернандес
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