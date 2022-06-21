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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и «ПСЖ» проведут новую встречу по трансферу Шкриньяра

21 Июня 2022 • 14:45 Комментировать

«Интер» и «ПСЖ» в ближайшее время вновь обсудят потенциальный трансфер защитника Милана Шкриньяра на «Парк де Пренс». Согласно информации от журналиста Николо Скиры, «нерадзурри» не устроило предложение парижан, которое составило 60 миллионов евро.

Напомним, что Шкриньяру также была предложена зарплата в размере семи с половиной миллионов евро в год. При этом игрок также может получить некоторые бонусы в случае выполнения определённых условий.

Контракт Милана Шкриньяра с «Интером» действует до 2024 года. Ранее игрок заявил, что готов продлить своё соглашение с «нерадзурри» в ближайшее время.

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Евро-Футбол.Ру,
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