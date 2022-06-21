Дель Пьеро – о желании болельщиков вернуть его в «Ювентус»: «Это о многом говорит»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро прокомментировал желание болельщиков «старой синьоры» вернуть его в клуб на одну из управляющих должностей.

«Это о многом говорит. Это значит, что моё путешествие с «Ювентусом» действительно было замечательным. Конечно, это трогает меня, я очень ценю это», – цитирует легендарного нападающего «старой синьоры» Football Italia.

Напомним, что дель Пьеро завершил профессиональную карьеру в 2012 году под руководством бывшего одноклубника Антонио Конте, который в то время положил начало гегемонии «Ювентуса» на внутренней арене.