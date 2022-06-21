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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Очень важно, чтобы каждый игрок чувствовал себя частью команды»

21 Июня 2022 • 12:39 Комментировать

Тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о своих секретах построения взаимоотношений с футболистами. Португалец считает, что чувство сопереживания является очень важным качеством для тренера.

«Это легко сказать, но сложнее сделать. Очень важно сопереживать каждому, ведь каждый должен чувствовать себя частью команды. Тут нужен индивидуальный подход. Для этого вы должны хорошо знать людей», – цитирует португальца Calciomercato.

Напомним, что в своём дебютном сезоне за «Рому» Моуринью выиграл Лигу конференций – этот трофей стал первым для «волков» с 2008 года, когда клуб выиграл Кубок Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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