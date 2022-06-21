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Чемпионат Италии. Серия А

Руис может перейти в другой клуб Серии А

21 Июня 2022 • 12:17 Комментировать

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. По информации от Calciomercato, испанцем интересуется туринский «Ювентус».

Контракт Руиса с «Наполи» истекает следующим летом, поэтому неаполитанцы хотят отпустить футболиста уже в это трансферное окно, чтобы выручить за него хоть какие-то средства. В игроке также заинтересованы два клуба из английской Премьер-лиги – лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл».

Сам Руис ранее заявил, что хочет вернуться в испанскую Ла Лигу, где ранее выступал за «Бетис». Тем не менее, сейчас Фабианом в Испании никто всерьёз не интересуется.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Фабиан Руис
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