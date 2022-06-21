«Лилль» получит 15% с перепродажи Леау

Французский «Лилль» получит 15% с последующей продажи нападающего «Милана» Рафаэла Леау. Об этом сообщает журналист Николо Скира. По сведениям источника, португальцем активно интересуется «Манчестер Сити».

Отмечается, что «Милан» уже сделал Леау новое предложение по продлению контракта до 2026 года с зарплатой в размере 4 с половиной миллионов евро в год, но футболист уже успел отклонить эту возможность.

В ближайшее время «Милан» обратится к футболисту с новым предложением по продлению контракта. В прошлом сезоне португалец забил за клуб 11 голов в Серии А и помог завоевать первый Скудетто за последние 11 лет.