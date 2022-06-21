Скамакка очень близок к переходу в зарубежный топ-клуб

Форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка становится всё ближе к переходу в зарубежный топ-клуб. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, итальянец с большой долей вероятности присоединится к «ПСЖ».

Инициатива подписания Скамакки возникла у нового спортивного директора клуба Луиса Кампоса. Португалец видит в нападающем долгосрочную перспективу. Напомним, что «ПСЖ» этим летом, скорее всего, продаст Мауро Икарди, поэтому клубу будет нужен новый форвард.

Скамаккой ранее также интересовался миланский «Интер», но клуб пока не может себе позволить трансфер молодого итальянца.