«ПСЖ» предложил Неймара топ-клубу Серии А

Бразилец Неймар может уйти из «ПСЖ» в текущее трансферное окно. Как стало известно Calciomercato, форвард имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

Новый спортивный директор парижан Луис Кампос предложил услуги звездного нападающего туринскому «Ювентусу». Чемпион Лиги 1 готов отдать Неймара в аренду до конца сезона-2022/2023. При этом парижский гранд готов взять на себя выплату части заработной платы 30-летнего бразильца.

Форвард связан контрактными обязательствами с «ПСЖ» до лета 2025 года. В составе команды он провел 144 поединка, отметившись 100 голами и 60 ассистами.

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