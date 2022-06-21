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Чемпионат Италии. Серия А

Переход Бремера в «Интер» не зависит от ухода Шкриньяра

21 Июня 2022 • 10:07 Комментировать

Миланскому «Интеру» не обязательно продавать другого защитника, чтобы приобрести в команду Глейсона Бремера из «Торино». Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, бразилец может перебраться на «Джузеппе Меацца» даже в случае, если Милан Шкриньяр останется в клубе.

Переговоры между «Интером» и «Торино» по Бремеру находятся на продвинутой стадии, но клубам ещё предстоит согласовать окончательную сумму компенсации с учётом бонусов.

Напомним, что Бремер – лучший защитник прошлого сезона итальянской Серии А по версии руководства чемпионата. Игрок ранее выразил желание выступать за команду, которая будет играть в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Торино Милан Шкриньяр Глейсон Бремер
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