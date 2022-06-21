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Чемпионат Италии. Серия А

Нападающий «Интера» может перейти в «Ювентус»

21 Июня 2022 • 10:04 Комментировать

«Ювентус» заинтересован в подписании нападающего «Интера» Эдина Джеко, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, босниец может покинуть миланский клуб после вероятного возвращения в «Интер» нападающего «Челси» Ромелу Лукаку на правах аренды. Кроме того, руководство «нерадзурри» хочет снизить зарплатную ведомость, избавившись от Джеко, который зарабатывает 5 миллионов евро за сезон.

Действующее соглашение нападающего с «Интером» рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает 36-летнего футболиста в 4 миллиона евро.

В минувшем сезоне Джеко провёл за «черно-синих» 49 матчей, забив 17 голов и отдав 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Эдин Джеко
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