Нападающий «Интера» может перейти в «Ювентус»

«Ювентус» заинтересован в подписании нападающего «Интера» Эдина Джеко, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, босниец может покинуть миланский клуб после вероятного возвращения в «Интер» нападающего «Челси» Ромелу Лукаку на правах аренды. Кроме того, руководство «нерадзурри» хочет снизить зарплатную ведомость, избавившись от Джеко, который зарабатывает 5 миллионов евро за сезон.

Действующее соглашение нападающего с «Интером» рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает 36-летнего футболиста в 4 миллиона евро.

В минувшем сезоне Джеко провёл за «черно-синих» 49 матчей, забив 17 голов и отдав 10 результативных передач.