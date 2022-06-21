«Милан» хочет подписать полузащитника «Ривер Плейта»

Аргентинский полузащитник «Ривер Плейта» Энцо Фернандес может продолжить карьеру в итальянском чемпионате.

По информации Calciomercato, в услугах 21-летнего аргентинского футболиста заинтересован «Милан», который может переключиться на Фернандеса в том случае, если не удастся договориться о переходе Ренату Саншеша. Стоит отметить, что полузащитника также хочет подписать лиссабонская «Бенфика». Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

В этом году Энцо Фернандес провёл в аргентинском чемпионате 12 матчей, в которых забил восемь голов и сделал пять результативных передач.