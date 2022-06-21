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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» сделал предложение по трансферу игрока «Интера»

21 Июня 2022 • 09:00 Комментировать

Боссы французского «ПСЖ» не оставляют попыток заполучить словацкого защитника Милана Шкриньяра, правами на которого владеет миланский «Интер».

Как сообщил посредством социальной сети инсайдер Фабрицио Романо, руководство чемпиона Франции сделало предложение в размере 60 миллионов евро за переход 27-летнего футболиста. Кроме того, в данном предложении предусмотрены различные бонусные выплаты.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Шкриньяр поучаствовал в 35 поединках, отметившись тремя забитыми мячами. Его действующий контракт с «нерадзурри» рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр
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