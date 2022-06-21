«Интер» сделает важное объявление до конца дня

Руководство миланского «Интера» пролонгирует сотрудничество с рулевым команды Симоне Индзаги, об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport. Новое соглашение специалиста с «нерадзурри» будет рассчитано до середины 2024 года.

Источник отмечает, что официально о сделке будет объявлено до конца сегодняшнего дня.

Индзаги занял пост наставника «Интера» летом прошлого года, перебравшись из римского «Лацио». Под руководством Симоне миланский коллектив стал обладателем кубка и суперкубка Италии. В чемпионате страны «нерадзурри» финишировали на втором месте, уступив золотые награды «Милану».