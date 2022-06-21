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Тренер топ-клуба Лиги 1 договаривается по трансферу Алексиса Санчеса

21 Июня 2022 • 08:18 Комментировать

Чилийский форвард миланского «Интера» Алексис Санчес имеет вариант трудоустройства во французском чемпионате. Об этом сообщается на страницах Footmercato.

Источник информирует, что претендентом на игрока является «Марсель». Наставник провансальского коллектива Хорхе Сампаоли лично участвует в переговорах с Алексисом. Стороны в течение последних нескольких дней обсуждают детали потенциального трансфера.

Главной проблемой для французов может стать высокая заработная плата Санчеса. В Милане чилиец зарабатывает семь миллионов евро в год. Срок действующего трудового договора нападающего с «нерадзурри» рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Алексис Санчес
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