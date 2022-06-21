Щесны рассказал о том, как долго он планирует играть в футбол

Польский голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал журналистам о том, как долго он планирует играть в футбол на высоком уровне.

Щесны сказал Przeglad Sportowy, что он точно не Буффон и так долго играть не собирается. Польский вратарь отметил, что у него по плану доработать до конца контракт с туринской командой, а затем пару лет поиграть в испанском чемпионате.

«У меня контракт с «Ювентусом» на три года, так что я хотел бы довести здесь дело до конца», - добавил Щесны.

Напомним, что в прошедшем сезоне Войцех Щесны провёл в итальянской лиге 33 матча, в 13 из которых сумел отыграть на ноль.