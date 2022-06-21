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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» подписал ирландского вундеркинда

21 Июня 2022 • 00:48 Комментировать

Чемпион Италии, «Милан», подписал соглашение с 17-летним ирландским защитником Кэтхалом Хеффернаном, который доселе принадлежал «Корк Сити». Фактически, Хефферман начал выступать в составе «Милана» еще в начале весны, так как был арендован зимой, но к основной команде его не подпускали - он играл за молодежку.

Теперь «Милан» подписал с ним контракт на постоянной основе. Заиграет ли он в «Милане», покажет время, но задатки у парня есть, он происходит из спортивной семьи, ибо отец, Роб, брал олимпийскую бронзу по спортивной ходьбе, а мать участвовала в Олимпийских играх 2012 года в женской эстафете.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кэтхал Хеффернан
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